Utilizzo impianti sportivi, domande entro il 20 luglio: tutte le info

Le società e le associazioni sportive avranno tempo fino al 20 luglio per presentare domanda per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali (campi da calcio, palestre agonistiche e scolastiche, palazzetto dello sport e tensostrutture cittadine), per l'anno sportivo 2020/2021.

La richiesta va presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune a questo link , da restituire all'ufficio sport con allegata copia di un documento di identità del legale rappresentante.

In primis saranno esaminate le domande inoltrate dalle associazioni già utilizzatrici dell'impianto che dovranno essere in regola con i pagamenti dei canoni precedenti.