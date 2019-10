Una lavatrice contro l'abbandono di rifiuti

Informare e sensibilizzare sulle numerose e differenti modalità di smaltimento dei rifiuti domestici: è l’ambizioso progetto che AIM Ambiente ha predisposto per il mese di ottobre e che si concretizzerà sia attraverso una incalzante informazione sui media, ma soprattutto attraverso il contatto diretto con i cittadini. Trenta giorni all’insegna della presenza dell’Azienda sul territorio comunale per spiegare le molte forme di conferimento dei rifiuti.

Ogni settimana, infatti, a partire da sabato 12 ottobre, personale e tecnici di AIM Ambiente saranno presenti in tre piazze differenti, in concomitanza con i mercati rionali, con un info point e l’ormai nota installazione dell’enorme gonfiabile a forma di lavatrice, pensata sia per attirare l’attenzione ma soprattutto per sottolineare in modo molto vistoso lo slogan “Ti rifiuti di vederlo?”. L’omonima campagna, è stata infatti attivata dall’Azienda per comunicare l’assurdità e la scorrettezza di quanti abbandonano fuori dai contenitori, piccoli o grandi rifiuti o oggetti che invece andrebbero conferiti nelle strutture stradali o nelle riciclerie.

Si parte dunque sabato prossimo 12 ottobre, dalle 8 alle 13, nel piazzale di via del Mercato; si passerà poi al venerdì successivo 18 ottobre al mercato del quartiere dei Laghi, e infine sabato 19 ottobre al mercato rionale di Bertesinella. La serie di iniziative per la sensibilizzazione al corretto e decoroso conferimento dei rifiuti si chiuderà a fine mese, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con un articolato e ricco stand in Fiera a Vicenza, in occasione di Children and Family, la grande manifestazione del Veneto dedicata al mondo dei bambini, della famiglia e del tempo libero che vanta quasi 20 mila visitatori in due giorni. Anche in questa occasione, oltre ad un’area per giochi e attività didattiche per bambini, AIM Ambiente sarà presente con un proprio punto informativo e con i propri materiali.

In ognuno di questi appuntamenti saranno distribuiti dépliant, volantini, calendari della raccolta per chi l’avesse perso, e tutte le informazioni relative al servizio di igiene ambientale svolto da AIM Ambiente per conto del comune di Vicenza, in particolare nella gestione delle 4 riciclerie (sia per numero che per rapporto con gli abitanti il più alto del Veneto) e delle 30 tipologie di materiali che sono quotidianamente raccolti e smaltiti con scrupolosa attenzione alla differenziazione e alla sostenibilità degli interventi.

Un servizio che merita infine di essere citato e che sarà promosso dai tecnici presenti al gazebo nei mercati, sarà il ritiro a domicilio degli oggetti ingombranti: un’attività coordinata da AIM Ambiente e realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Insieme, che preleva gratuitamente ogni trimestre fino a 5 pezzi di materiali ingombranti, che poi sono smaltiti secondo la specifica tipologia o, se del caso, avviati al riutilizzo. In questi giorni sta infine per essere ultimata la sostituzione delle vecchie campane della carta con nuovi cassonetti gialli, più ampi e meno ingombranti. Ovviamente lo spazio delle finestre per l’accesso rimane altrettanto comodo e libero.