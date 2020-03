Ci ha lasciato il papà di Asterix: non aveva mai dimenticato le sue origini vicentine

Albert Uderzo, 92 anni ci ha lasciato oggi, la sua famiglia era di origini vicentine, il padre Silvio Leonardo Uderzo era emigrato in Francia da Piovene Rocchette dove il nonno, Giuseppe Uderzo, aveva un mobilificio. Veniva spesso nel paese natio della sua famiglia dove aveva degli amici e parenti, amava parlare in italiano tanto che in molte interviste lo usa molto bene. Il papà di Asterix era stato nominato l'anno scorso cittadino onorario di Piovene Rocchette.

Il mondo del fumetto e dell’animazione ha perso uno dei suoi padri più illustri, Albert Uderzo era il creatore di Asterix. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia del disegnatore, stroncato nel sonno la scorsa notte nella sua casa di Neuilly (alle porte di Parigi), a causa di una crisi cardiaca all’età di 92 anni, era nato a Fismes nella Marna il 25 aprile 1927, l’artista cominciò la sua carriera giovanissimo, iniziando a disegnare storie a fumetti dal taglio avventuroso.

IL SUCCESSO DI ASTERIX

Quando incontrò Renè Goscinny nasce la serie Asterix, uscita la prima volta nel 1959 e iniziò la sua fama. I due crearono in un appartamento di un palazzone popolare di Parigi un fumetto ambientato in un villaggio di Galli che si ribella strenuamente all’invasione dei Romani. Le avventure del piccolo guerriero gallico e del suo fedele compagno Obelix diventano presto un successo planetario, arrivando a essere tradotte in più di cento Paesi. Uderzo e Goscinny continuarono a lavorare insieme fino alla morte di quest’ultimo, realizzando in tutto 24 albi di Asterix da cui furono tratti anche dei film. In seguito Uderzo proseguì a lavorare da solo, realizzando altri 9 albi, prima di decidere di ritirarsi.

Molte generazioni sono cresciute con le avventure di Asterix e Obelix il primo piccoletto e astuto e il secondo un gigante pantagruelico perso del suo mondo interessato solo a mangiare e a pestare Romani, erano una coppia amatissima dai bambini. Non si sa se la serie proseguirà dopo la morte di Uderzo, ma il disegnatore adesso si è unito a Goscinny nei banchetti degli dèi gallici rigorosamente a base di cinghiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.