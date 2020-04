Il tricolore abbraccia Monte Berico

Oggi 19 aprile attorno alle 21,20 in un piazzale della vittoria deserto il santuario di Monte Berico a Vicenza è stato illuminato con i colori del tricolore. L'iniziativa coordinata dal comune di Vicenza nonché dai frati dello stesso santuario ha preso vita poco dopo il tramonto quando un fascio di luce proiettato dal centro del piazzale ha dato vita «ad un effetto scenografico di grande impatto» hanno fatto sapere l'assessore al commercio Silvio Giovine nonché il primo cittadino Francesco Rucco i quali rappresentavano l'esecutivo municipale. «Io resto a casa» ed «andrà tutto bene» sono solo alcune delle frasi iconiche dell'emergenza Coronavirus rispetto alla quale l'iniziativa di oggi secondo la giunta costituisce un vero proprio messaggio di speranza». Per padre Carlo Maria Rossato priore della comunità dei servi di Maria nonché rettore del Santuario presente anche lui davanti alla basilica, «condivisione, speranza e senso di comunità» sono le parole che meglio descrivono la serata di oggi. «Quanto è accaduto in queste ore qui a Vicenza è un messaggio di fratellanza che ci unisce tutti in un unico abbraccio dal capoluogo, alla provincia, al Veneto e all'Italia tutta». Per il priore il fascio tricolore che ha illuminato il santuario costituisce un abbraccio tra la comunità civile e quella spirituale del nostro Paese. «Quando il grosso dell'emergenza sarà passato o quando le acque si saranno almeno quietate - rimarca il religioso - noi tutti dovremo procedere con una seria riflessione collettiva, perché molte cose non potranno essere più come prima. L'evento peraltro è stato reso possibile anche grazie al supporto fattivo di una società privata, la società che gestisce il dancing Villa Bonin in zona industriale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.