Ferragosto sulle strade: bollino giallo in A4 ma attenzione al controesodo del week end

Saranno più di quattro i giorni di traffico intenso a cavallo del ponte di Ferragosto sui tratti veneti delle autostrade. Concessioni Autostradali Venete, gestore delle tratte, rende note le previsioni sulla viabilità in particolare da e per le zone costiere in quello che dovrebbe essere l'ultimo grande esodo della stagione.

Il traffico è previsto in aumento già dalla sera di mercoledì 14 agosto e per la giornata di Ferragosto, ma l'allerta riguarderà in particolare i giorni seguenti. Venerdì bollino giallo sulla A4 e la A57, che diventerà rosso per la giornata di sabato. Poi si torna al giallo per domenica e lunedì, in particolare durante la mattinata che vedrà un massivo controesodo.

I punti più sensibili saranno ancora una volta il tratto della A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 ad Arino, in entrambe le direzioni, specie verso Trieste e la barriera autostradale di Venezia-Mestre per raggiungere la riviera veneta. Possibili rallentamenti anche nel Raccordo Marco Polo in direzione di Jesolo. Domenica e lunedì i rientri potranno causare code o rallentamenti soprattutto in direzione Milano.

Attenzione alle fasce orarie di blocco del traffico pesante, che subirà delle variazioni rispetto agli ultimi due fine settimana: i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare il giovedì di Ferragosto dalle 7 alle 22. Sabato stop dalle 8 alle 16 e domenica di nuovo dalle 7 alle 22.