Thomas in corsa per Sanremo Giovani, stacca il pass per la finale con il singolo "Ne80"

Nel 2017, con la sua partecipazione al talent Mediaset Amici 16, è entrato nelle case di milioni di italiani con la sua musica ed ora punta in alto. Thomas Bocchimpiani è infatti tra i 20 giovani artisti che concorreranno per Sanremo Giovani, la cui finale è il 19 dicembre, giorno in cui si sceglieranno i 5 giovani artisti destinati al Festival di Sanremo.

Thomas si presenta con il singolo di Thomas "Ne80", disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Google Play, Itunes e Apple Music). Sabato ha partecipato alla trasmissione #italiasì su #Rai1, e ha concorso in gara con altri 9 artisti del primo gruppo aspirante al palco di Sanremo. La sua perfomance è piaciuta e pertanto Thomas ha conquistato il pass per la finale che sarà il prossimo 19 dicembre, assieme agli altri 5 aspiranti.

Ne80 è un brano funk, dal groove molto coinvolgente e dinamico, adatto per un palco importante come quello di Sanremo, dove potrebbe dimostrare a un più vasto pubblico il suo talento (il videoclip).