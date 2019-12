Thomas non andrà a Sanremo Giovani: stoppato alla finalissima

Si ferma la corsa verso l'Ariston di Thomas Bocchimpani, il giovane cantante vicentino lanciato dal talent Mediaset Amici 16.

Dopo aver staccato il pass per la finale a 10, nei giorni scorsi è arrivato lo stop dalla giuria composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici e Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, dalla Commissione Musicale e dal televoto.

Al Festival arriveranno otto giovani promesse, cinque di loro selezionati nel concorso Sanremo Giovani: l’ex partecipante di X Factor Leo Gassman, Fadi, Marco Sentieri, Fasma ed Eugenio in Via Di Gioia, la vincitrice di Sanremo Youg, Tecla Insolia e, per quanto riguarda Area Sanremo, Matteo Faustini e il duo formato da Martinelli e Lula.