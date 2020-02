Thiene, Trissino, San Pietro Mussolino: Comuni per la Resistenza

Questi Comuni del vicentino attendevano la collaborazione di un Governo per poter degnamente celebrare i valori della resistenza e hanno subito colto l'opportunità offerta da un emendamento nel decreto Milleproroghe. Ne da notizia la senatrice Movimento 5 Stelle Barbara Guidolin.

"Mi sono fatta portavoce di questa storia collettiva in Senato e ne è risultata la possibilità - da parte dei comuni – di presentare proposte di riconoscimenti al valore militare per i caduti e fregiarsi del titolo di “comune per la resistenza”" ha dichiarato la senatirce.

"Sul nostro stesso territorio - continua - ci sono Comuni dedicati alla pace, al disarmo, alla non proliferazione nucleare: principi nobili, universali, ma in questo caso si tratta di sottolineare la scelta storica del nostro Paese di rifiutare la dittatura. Avere questa possibilità, dopo che solo nel 2015 se ne era presentata l'occasione per pochi mesi, ha un particolare significato quest'anno, in cui cade il 75 esimo anniversario della Liberazione, mentre ancora assistiamo a tensioni nostalgiche che arrivano a sfiorare il negazionismo".

"La resistenza vicentina – del resto – è passata alla storia per il suo ruolo nella liberazione della nazione dal fascismo, col suo carico di sacrifici umani - sottolinea Guidolin - Basti pensare che proprio sull'onda di quei moti, il principale quotidiano del nostro territorio, cambiò nome, da Vedetta Fascista a Il Giornale di Vicenza".

"Un'occasione, affinche' la resistenza vicentina finalmente possa trovare spazio adeguato nella memoria di tutti e la politica- troppo spesso lontana dalle sensibilità dei cittadini – ritrovi la sua utilità, nei valori più profondi", conclude la senatrice.