Temptation Island Vip: chi è la sexy maestra Emma Dalla Benetta

Amante della lettura ma anche dipendente dall'adrenalina: così di descrive sul suo profilo Insagram Emma Dalla Benetta anche se la caratteristica che prima salta agli occhi è la sua straordinaria bellezza.

La 29enne di Arzignano, insegnante di inglese in una scuola elementare del capoluogo, è stata scelta come "tentarice" per la prossima edizione del popolare reality, condotto da Simona Ventura, Temptation Island Vip.

Nel 2010 ha vinto lefasce di Miss Jesolo e di Miss Alpe Adria, che le hanno aperto le porte del mondo della moda e della televisione. Le sue grandi passioni? I motori, i viaggi e... gli sport estremi!

