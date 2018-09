Temptation Island, polemica tra assessore e sexy maestra: la risposta di Emma Dalla Benetta

“Lavoro nel mondo della moda per passione e sono una professionista. Ai bambini insegno il bello della diversità e della libertà e che senza inglese non si va da nessuna parte.”

Così la sexy maestra Emma Dalla Benetta, presente a Temptation Island 2018 nel ruolo di Tentatrice, dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale Elena Donazzan.

“L’assessore Donazzan ha completamente ragione quando dice che il nostro mestiere di insegnanti è sottovalutato a partire dal livello economico. Questo mio secondo lavoro, la moda, mi ha dato da mangiare per dieci anni e senza svalutare l’impegno nella scuola. Il sistema scolastico italiano è “centrifugo”, porta i suoi professionisti ad andarsene. Allo stesso tempo, io trovo soltanto positivo che un docente coltivi altre passioni, come può essere la musica o nel mio caso la moda. La scuola deve aprirsi al mondo reale. Tanto più che la realtà televisiva esercita un fortissimo interesse sui ragazzi: a loro insegno che è bello che ci siano libertà e diversità e che questo può manifestarsi in molti moda”

La risposta è stata riferita da Il Fatto Quotidiano. Ora non resta che attendere come la bella insegnante metterà in pratica i buoni propositi pedagocici.