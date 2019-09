Pronta a riconquistare il suo ex? Il post sibillino di Jessica Battistello

Non è trascorso molto tempo dalla conclusione del loro percorso all'interno del programma Temptation Island 6. Il loro non era certo stato un lieto fine dal momento che lei, Jessica Battistello, si era detta pronta ad una conoscenza col tentatore Alessandro Zarino mettendo quindi fine al suo rapporto con Andrea Filomena.

Un finale che aveva aizzato il popolo social che si era schierato dalla parte del parrucchiere di Torri di Quartesolo, "scaricato" dalla compagna. Da lì in poi i due hanno preso strade diverse, lui ha rincontrato i compagni di avventura conosciuti a Temptation con i quali ha trascorso parte delle vacanze e lei ha viaggiato e si p mostrata convinta delle proprie scelte. Eppure, nei giorni scorsi, qualcosa sembra essere cambiato.

Prima, rispondendo ad alcune domande su Instagram ha mostrato ai suoi follwers l'abito che aveva preso per le nozze, poi sfumate con Andrea Filomena poi, nei giorni scorsi ha pubblicato un post con scritto "Buon compleanno <3" che sembra un chiaro riferimento al parrucchiere vicentino che in questi giorni ha compiuto 31 anni. Certo è che i due, in qualche modo continuano a vedersi, perchè condividono la gestione del cane Kira, sarà questo un segnale di un ritorno di fiamma tra i due?