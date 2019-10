Teatro Olimpico, conclusi i lavori di restauro del portale e del muro di cinta del giardino

Restyling per il Teatro Olimpico. Due gli interventi: quello di restauro del portale di ingresso del Teatro Olimpico, che si è concluso ad agosto, ha avuto una spesa di 23.987,60 euro, a carico degli Amici dei monumenti, dei musei e del paesaggio per la città di Vicenza e provincia. Altri 38.837,70 euro sono stati, invece, stanziati dal Comune per i lavori di sistemazione del muro di cinta del giardino adiacente, eseguiti tra settembre e ottobre.

Seguirà un ulteriore intervento, nel 2020, per il completamento della parte sommitale del muro, per il rifacimento di alcune stuccature e la rimozione di croste nere su alcuni elementi lapidei per una spesa complessiva di 50 mila euro.

Ad illustrare i lavori mercoledì mattina erano presenti l'assessore alla Cultura Simona Siotto, l'assessore ai Lavori pubblici Matteo Celebron e il presidente dell’associazione Amici dei monumenti, dei musei e del paesaggio per la città di Vicenza e provincia Mario Bagnara.

"La sensibilità dell'associazione Amici dei monumenti e dei Musei verso il patrimonio storico-artistico è da sempre un valore aggiunto per la nostra città – ha dichiarato l'assessore alla cultura Simona Siotto – . L'attenzione e, a volte, lo spirito critico della loro opera è un contributo fondamentale per la crescita culturale di Vicenza. Ringrazio di cuore il presidente Bagnara per il prezioso regalo che questa associazione ha voluto lasciare al monumento più conosciuto e più visitato della nostra città”.

“Quasi 63mila euro di intervento per contribuire al restauro di uno dei gioielli più belli della nostra città – ha precisato l'assessore ai Lavori pubblici Matteo Celebron – Se 38 mila euro sono stati stanziati dal Comune, ben 24 mila euro sono stati messi a disposizione dagli Amici dei monumenti, dei musei e del paesaggio per la città di Vicenza e provincia che ringrazio: un ottimo esempio dell'importanza del rapporto con le associazioni cittadine. Ringrazio gli uffici dei lavori pubblici e la Soprintendenza per la disponibilità e il buon rapporto dimostrato nel restauro del portale”.

Per quanto riguarda l'intervento sul portale di ingresso del Teatro Olimpico, sono stati eseguiti il restauro conservativo dei materiali lapidei, in particolare della pietra calcarea di colore bianco/avorio, presumibilmente pietra di Vicenza, di cui è costituito il portale, mediante la rimozione della vegetazione esistente, la pulizia delle superfici, la stuccatura delle microfessure, il consolidamento degli elementi in pietra che presentano elementi di distacco e, infine, l'applicazione su tutte le superfici di un prodotto consolidante e biocida.

La diagnosi dello stato di conservazione del portale ha previsto l'analisi dei materiali di cui è costituito oltre che l'individuazione degli elementi di degrado e dissesto presenti. Il progetto è stato elaborato in base ai principi della conservazione e del minimo intervento, il cui scopo è mantenere autentici, per quanto tecnicamente possibile, le strutture e i materiali che costituiscono il complesso edilizio.

Per quanto riguarda, invece, la sistemazione del muro di cinta del giardino adiacente del Teatro Olimpico, l'intervento ha avuto lo scopo di sanare le situazioni di maggior degrado dei materiali, in particolare del tratto di muro che si affaccia su piazza Matteotti.

Nello specifico, si è provveduto alla rimozione delle patine biologiche, alla pulizia delle superfici e alla stuccatura delle lacune e delle fessure e microfessure presenti nei materiali lapidei. Inoltre, sono stati consolidati gli elementi lapidei a rischio caduta e sono stati restaurati i davanzali delle finestre al primo piano. Mediante un apposito prodotto protettivo si è provveduto, quindi, al trattamento finale delle superfici. Infine, a completamento dell'intervento sono state ripristinare anche alcune aree sommitali con un manto di copertura in coppi. Ad oggi il lato esterno del muro di ingresso al giardino del Teatro Olimpico si presenta, quindi, restaurato e consolidato.