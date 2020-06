Sicurezza urbana, targa system in città “Iniziamo a controllare le direttrici principali"

Mercoledì mattina la giunta comunale ha approvato un progetto per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina attraverso l’attivazione di tre telecamere per la lettura delle targhe in transito (targa system), in entrambe le direzioni, da posizionarsi in tre direttrici strategiche della viabilità urbana, per un imposto complessivo di 68.930 euro iva compresa.

Per la realizzazione del progetto il Comune parteciperà a un bando della Regione Veneto, in materia di sicurezza per l'anno 2020, con la richiesta di un contributo di 30.193,90 euro, pari al 53,44 per cento del totale della spesa prevista (iva esclusa). I restanti 38.736,10 euro saranno a carico dell'amministrazione comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo condiviso un progetto importante in tema di sicurezza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco - che prevede tra l'altro l'adesione a un bando regionale. Chiederemo alla Regione Veneto un supporto economico per l'installazione di telecamere targa system finalizzate a controllare i flussi veicolari in città, con l'obiettivo di iniziare a Vicenza un percorso di rafforzamento dei controlli di sicurezza urbana nel territorio, come avviene già in altri Comuni limitrofi. Si tratta delle prime tre telecamere il cui posizionamento definitivo verrà concordato con il comitato provinciale ordine e sicurezza quanto prima. Per partecipare al bando, in scadenza nei prossimi giorni, abbiamo comunque ipotizzato tre possibili siti (strada Marosticana, Riviera Berica e viale Trieste) che potrebbero quindi subire delle modifiche successivamente a quanto sarà definito con il comitato”.