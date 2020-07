Tara torna a casa: dopo la separazione dal marito, l'influencer lascia Roma per Vicenza

È tornata a Vicenza Tara Gabrieletto. Dopo l'annuncio schock della fine del suo matrimonio con l'ex tronista Cristian Gallella, con il quale si era sposata il 30 agosto 2016, l'influencer ha mostrato ai suoi followers alcuni sprazzi di nuova vita, a partire dalla sua nuova dimora.

Lasciata la capitale dove la vicentina ha vissuto con il marito sino ad inizio luglio, ha preso casa a Vicenza, a 5 minuti dall'abitazione di mamma e papà. Come racconta ai suoi followers, non sarà sola in questa nuova avventura pechè ci saranno i suoi amici pelosi: i tre cani Pablo, Isla e Iago e tre gatti: Sophie, Minù e Margot.

La vicentina si è detta serena ed entusiasta di questo nuovo inizio. Si è mostrata ai suoi fans attraverso i social durante l'acquisto mobili piuttosto che la sistemazione della casa e si è lasciata andare anche ad alcune chiacchiere.

Eppure in molti si chiedono quali siano le ragioni che abbiano portato i due alla rottura definitiva. Solo a maggio aveva rilasciato un'intervista sui social dove raccontava della sua vita matrimoniale, del rapporto con Gallella e nulla lasciava pensare ad un amore al capolinea. Non si erano mostrati molto come coppia ma, per chi era solito seguire l'oramai ex corteggiatrice su Instagram non aveva colto nessun malessere. Eppure entrambi sembrano pronti a ripartire da single, senza remore sul passato.

Tara e Cristian si erano conosciuti nel 2012 all'interno del programma Uomini e Donne dove lui era il tronista e lei la corteggiatrice che era riuscita a fare breccia nel cuore del bel tenebroso. Una storia molto seguita la loro, anche grazie alla partecipazione ad alcuni programmi come Temptation Island dove erano usciti con una proposta di matrimonio da parte di Gallella o l'Isola dei Famosi dove lui aveva partecipato come concorrente.

Una storia molto seguito la loro eppure ora i riflettori sembrano essersi spenti completamente.