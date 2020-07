Tara si scaglia contro i followers: "gente di me*** nella mia vita non la voglio"

Non è la prima volta che l'influencer vicentina Tara Gabrieletto si rende autrice di messaggi "al veleno" contro chi la attacca sui social. A maggior ragione ora che, annunciata la fine del suo matrimonio con l'ex tronista Cristian Gallella, non dà in pasto ai followers le ragioni della rottura avvenuta a ridosso del quarto anniversario e pertanto viene additata come falsa.

Ecco che nei giorni scorsi la vicentina ha preso in mano la situazione e ha registrato un video messaggio senza peli sulla lingua:

“Mi sto un po’ rompendo le pa*** di leggere commenti idioti scritti da idioti, ma non è che mi stupisca questa cosa. Comunque facciamo un po’ di chiarezza: sì, è finito un matrimonio, perfetto, la vita continua, ci saranno altre 1200 delusioni in tutta la mia vita. […] I motivi rimarranno sempre e comunque miei e di Cristian, sarà sempre una persona speciale, sempre e comunque, quindi guai a chi si permette di parlare male di lui. Sul mio social non lo permetto, perché è come sputtanare otto anni di relazione, io non ve lo permetto questo! Quindi siccome i motivi li sappiamo solo noi e rimarranno solo nostri, fatela finita! Imparate la parola rispetto e se non siete in grado fuori dai co***oni, perché io gente di me**a nella mia vita non ne voglio. Spero di essere stata chiara”.

Sulla fine di questa storia, nata sotto le telecamere del programma Uomini e Donne nel 2012, si è espressa anche Cristina Incorvaia che sui social ha lasciato qualche considerazione in qualità di ex di lui: “Non li ho mai visti benissimo insieme come coppia. Conoscendo anche un po’ Cristian, visto che è un mio ex di tanti anni fa". Dal suo punto di vista i problemi sarebbero nati da un'incompatibilità caratteriale di fondo.