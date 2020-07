Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono separati, l'annuncio sui social dell'ex tronista

A settembre (giorno della cerimonia, il Sì in Comune risale al 30 agosto 2016) avrebbero festeggiato 4 anni di matrimonio e invece, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate prima le parole sibilline di lei poi l'ufficialità da lui: Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono separati.

Queste le parole diffuse con un video messaggio postato sui social dall'ex tronista dopo i rumors dei giorni scorsi:

"Sono qui a parlare a nome mio e di Tara con la quale abbiamo deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste, mai nessun tipo di cosa inerenti al nostro rapporto perchè i motivi della separazione sono motivi che solo che io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali. Da questo momento siamo due persone single, che possono tranquillamente andare avanti per la propria strada, frequentarsi...diffido chiunque a mettere becco su questa situazione...ultima cosa, in questo momento non serve inventare motivi strani, non veri, i motivi li sappiamo noi, li sapremo sempre e soltanto noi..."

La vicentina proprio in settimana aveva fatto tappa in Veneto dove era stata a trovare la famiglia e qui aveva lasciato trapelare qualcosa. Sabato è arrivata la conferma.

Tara e Cristian si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne dove lui era il tronista e lei la corteggiatrice che era riuscita a fare breccia nel cuore del bel tenebroso. Una storia molto seguita la loro, anche grazie alla partecipazione ad alcuni programmi come Temptation Island dove erano usciti con una proposta di matrimonio da parte di Gallella o l'Isola dei Famosi dove lui aveva partecipato come concorrente.

Dal giorno del Sì, si erano allontanati dai social come coppia, lei era comunque rimasta come influencer e ogni tanto pubblicava degli scorci di vita quotidiana vissuti con lui. Tutto si pensava tranne che ad una rottura drastica.