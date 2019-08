Tara torna a casa per i 60 anni di mamma Nadia: festeggiamenti in famiglia

Fine settimana vicentino per Tara Gabrielletto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne convolata a nozze tre anni fa con il bel tronista Cristian Gallella. Dopo il matrimonio la giovane si è trasferita a Roma ma spesso torna nella sua Arcugnano, a far visita a genitori ed amici.

La biondina tanto amata fans quanto "temuta" per il suo caratterino, non ha mai nascosto il suo forte legame con la famiglia e come succede spesso, ha condiviso con i suoi quasi 600mila followers i festeggiamenti per i sessant'anni di mamma Nadia.

Una serata di festa, in un locale della zona, conclusa con uno scatto di famiglia che immortala Tara con il marito, mamma, papà e nonna. Scatto postato sul profilo Instagram della ragazza con una dedica speciale: