Supernalotto, un "5" da oltre 45mila euro: la dea bendata bacia la città di Vicenza

Sarà sicuramente un Natale più ricco quello per il giocatore che nel concorso del SuperEnalotto di martedì sera ha contrato una vincita da 45.241,81 euro con un "5".

Come riporta Agipronews, la schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria S. Lorenzo di Corso Fogazzaro, 60. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 38,6 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle (Venezia).