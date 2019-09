Superenalotto, giocata fortunata nel Vicentino: vinti 60mila euro

Inizio di settembre con il sorriso per il giocatore che si è aggiudicato 60mila euro centrando un 5 nell'estrazione del Superenalotto di martedì.

Come riporta Agipronews, la schedina vincente è stata convalidata al Bar Tabaccheria da Loris in via Dante 168. Nessun 6 quindi, né 5+1. Ai tre '5' vanno 68.132 euro. (Combinazione vincente: 18 29 39 58 59 76, Numero Jolly: 53, Numero SuperStar: 37)

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 60,2 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo.