SuperEnalotto, vincita “dimenticata”: non riscosso un “5+1” da 872mila euro

Il fortunato vincitore del “5+1” da 872mila euro, centrato il 30 luglio scorso, - riporta l'Agenzia Agimeg - non ha ancora ritirato il premio. Ed il termine ultimo per la riscossione è il 28 ottobre prossimo. Mancano quindi solo 12 giorni per riscuotere la vincita.

La vincita è stata realizzata al punto vendita Sisal Alby Bar Tabacchi situato in via Antonio Oroboni, 13 a Milano nel concorso n. 91 di martedì 30 luglio 2019. La giocata quick pick di importo pari a 1 euro, è stata convalidata martedì 30 luglio nella prima mattinata.

Questi i numeri della sestina vincente 6, 8, 16, 42, 84, 87 Jolly 62, SuperStar 12. I termini per la riscossione degli oltre 872mila euro legati alla vincita di Milano – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo lunedì 28 ottobre 2019.