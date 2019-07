Superenalotto, la dea bendata premia il Veneto: puntata vincente nel Vicentino

Sfiorato il Jackpot più alto della storia: a Verona e Lonigo due vincite da 32mila euro. A comunicarlo è Agipronews.

Una vincita è stata realizzata a Verona, nel punto vendita Annecchini Giuseppe di via Archimede 70, l'altra schedina vincente è stata convalidata a Lonigo, in provincia, al Bar Kenia di via Trieste 16.

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 190,4 milioni di euro, premio più alto al mondo e al primo posto delle vincite mai messe in palio dal SuperEnalotto. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.