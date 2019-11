«Block Friday not Black Friday»: studenti ancora in piazza a Vicenza

Tornano in piazza i ragazzi di Friday for Future proprio nel giorno dedicato al Black Friday, l L'appuntamento è per venerdì alle 9 in piazzale della Stazione. Da lì partirà il corteo lungo le vie della città. È la quarta manifestazione, anzi il "quarto sciopero globale" per il clima e non si escludono disagi per gli automobilisti durante la manifestazione, con le vie cittadine occupate dagli studenti.



«Dopo gli incendi in California, dopo le nuove guerre in Siria, dopo l'uscita del recente documento firmato da 11.000 scienziati che ancora una volta sottolinea la necessità assoluta di una riconversione energetica; scendiamo ancora in piazza portando come sempre la nostra forza e più alta voce.

Le multinazionali petrolifere inquinanti, che da sole rappresentano più di un quarto delle emissioni globali; le industrie agroalimentari, che di per sé occupano il 30% del territorio emerso ed emettono il 51% dei gas serra. Questi nemici del nostro futuro prosperano ancora indisturbati, protetti dal tornaconto economico statale e da una politica marcia ed opportunista»,

scrivono i ragazzi di Friday for Future Vicenza che su Facebook lanciano l'invito a tutti di partecipare alla manifestazione: