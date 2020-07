Tornano a Vicenza gli studenti stranieri: in città per alcune settimane di stage in azienda

Dopo mesi di grande preoccupazione e incertezza anche per tutto il settore dei viaggi studio e scambi culturali, a Vicenza tornano i primi studenti stranieri: si tratta di un gruppo di sette giovani provenienti da Madrid, appena arrivati in città. Hanno tra i 18 e i 21 anni e si fermeranno in città fino al 30 agosto (ma due di loro resteranno fino al 30 novembre) per un’esperienza di tirocinio in alcune attività imprenditoriali vicentine, nell’ambito del programma europeo Erasmus+.

A coordinare l’iniziativa è Fortes, impresa sociale vicentina punto di riferimento a livello nazionale per l’organizzazione di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti e insegnanti: «Naturalmente anche il nostro settore è stato uno dei più colpiti dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19 - spiega Andrea Cecchin, co-fondatore di Fortes Impresa Sociale - così l’arrivo di questo gruppo rappresenta un momento di ripartenza, e non solo per noi, perché è uno dei primissimi gruppi di studenti stranieri che arrivano in Italia. Allo stesso tempo, credo che sia un segnale rassicurante per tutti gli studenti, circa le opportunità che potranno continuare ad avere nonostante le restrizioni ben note. Ringrazio tutti gli imprenditori vicentini che li hanno accolti, nonostante il momento non facile per le aziende anche sul piano organizzativo».

Gli studenti sono stati collocati in diverse attività, in funzione dei rispettivi percorsi di studio: due bar, una pasticceria, un salone di parrucchiera ed estetica e una cooperativa sociale attiva nell’assistenza ai disabili.

Per garantire la sicurezza e la tranquillità sia degli studenti, sia delle aziende che li ospiteranno, Fortes ha messo a punto uno specifico protocollo di prevenzione, oltre naturalmente al rispetto delle direttive nazionali e regionali in vigore. Più in dettaglio, tutti gli studenti in arrivo sono stati sottoposti a tampone e sono stati alloggiati alla Bacheria, struttura in città gestita da Fortes esclusivamente per ospitare gli studenti stranieri a Vicenza durante i periodi di stage.

Questa sede è stata dotata di un termoscanner che gli ospiti dovranno utilizzare tutti i giorni, registrando le misurazioni al fine di poter effettuare verifiche periodiche circa l’effettivo utilizzo del dispositivo. In ogni stanza sono stati appesi avvisi sulle norme di comportamento per prevenire il contagio e una particolare attenzione è stata posta anche alle pulizie, così come alla raccolta di mascherine e guanti utilizzati; inoltre, periodicamente gli ambienti vengono sanificati tramite uno ionizzatore. Non manca una stanza singola, con bagno privato, qualora uno degli ospiti debba trascorrere un periodo di isolamento perché contagiato o in quanto contatto stretto di un soggetto dichiarato positivo al Covid.