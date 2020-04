Bloccata in Spagna per l'emergenza Covid torna a casa grazie all'amico taxista

Una bellissima storia a lieto fine che ha visto protagonista una 22enne vicentina che è riuscita a ricongiungersi con i famigliari, residenti in provincia, solo grazie al buon cuore di un giovane 22enne che l'ha riportata in Italia a costo zero