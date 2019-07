Finalmente riaperta la Strada delle 52 gallerie del Pasubio

E' durato fino a martedì 16 luglio il "lungo inverno" della strada del Pasubio, il famoso percorso realizzato sulla strada militare della Grande Guerra, che atteraversa le celebri 52 gallerie. Meta di escursionisti da tutto il mondo il sentiero ha subìto quest'anno più che mai la forza degli agenti atmosferici, non ultima la neve scesa a fine aprile.

La strada è rimasta bloccata in più punti per tutta la primavera, ed i lavori di ripristino sono terminati solamente ad estate inoltrata. Il sindaco ha ritirato l'ordinanza di chiusura a partire da martedì 16 luglio, per la gioia di escursionisti veneti, trentini e turisti. (da Trentotoday.it)