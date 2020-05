Spv, «nuova voragine» e polveri «dannose»: il lamento dei residenti

Ieri 5 maggio in tarda mattinata alcuni residenti che vivono attorno ai cantieri della Superstrada pedemontana veneta (nota come Spv), in zona Malo-Vallugana sono scesi in strada per lamentarsi della polvere sprigionata dopo la esplosione delle mine per la realizzazione del tunnel. «Da mesi la Regione Veneto che ha incaricato i privati di Sis di realizzare l'opera ci garantisce che la propagazione di quelle polveri sarebbe stata mitigata dal getto degli idranti i quali col cavolo che funzionano».

Questo è lo sfogo che circolava nei video girati nelle chat rionali con cui i proprietari delle case limitrofe commentavano amaramente l'accaduto. «Dopo una mezza pausa dovuta all'emergenza Covid-19 ora l'attività è ripresa in pieno ma di addetti del Comune di Malo o della Regione che dovrebbero sanzionare queste palesi violazioni non ce n'è nemmeno l'ombra». Poi un'altra bordata: «Oltre al fastidio per il deposito del pulviscolo nei nostri giardini e in casa quella robaccia noi siamo costretti a respirarcela».

E se nell'Alto vicentino la querelle ha preso la forma dell'ennesima protesta dall'altra parte del versante in valle dell'Agno i residenti sono invece «estremamente preoccupati per quello che sta accadendo nel cantiere in corso tra Castelgomberto e Cornedo all'imbocco di quello che dovrebbe diventare il tunnel che collega Valleogra e appunto valle dell'Agno. Più nello specifico i residenti, specie quelli di contrada Cracco temono che la natura estremamente instabile del terreno «a causa della presenza storica di acque da infiltrazione» possa mettere a rischio la sicurezza delle proprietà e delle abitazioni del luogo. La vicenda è nota da tempo ma in questi giorni le paure sono tornate a moltiplicarsi quando i residenti hanno notato e fotografato le zone limitrofe al cantiere «allagarsi in maniera anomala pur trovandoci noi in un periodo di secca per non parlare di un anuova voragine che ha ricominciato a formarsi non troppo distante da quella che si formò in inverno». In dicembre, quando in zona si formò addirittura una maxi voragine, la vicenda era stata oggetto di una assemblea pubblica mentre alcuni privati si sono addirittura rivolti alla magistratura civile. In quel periodo anche il consigliere regionale Cristina Guarda chiese lumi a palazzo Balbi.