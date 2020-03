Covid-19, appello al mondo speleo Veneto: «Evitate le escursioni»

«Quella che stiamo vivendo a causa della diffusione del coronavirus è una situazione difficile e complessa che va a modificare anche in modo importante le nostre abitudini di vita. Le prescrizioni contenute nei vari decreti emanati dal governo in questi frenetici giorni ci impongono alcuni comportamenti e ci invitano ad intraprenderne altri che, pur andando a limitare in modo importante la nostra libertà personale hanno l'intenzione di salvaguardare la salute pubblica ed in particolare quella delle fasce più deboli della nostra popolazione. Anche la nostra attività ricreativa ne è profondamente condizionata, in primo luogo per l'obbligo di limitare gli spostamenti e le attività di gruppo e sociali»

A parlare sono il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, la Federazione Speleologica Veneta e il Cai Veneto che, con una nota congiunta, avvertono di aver sospeso ogni attività istituzionale dei vari gruppi speleologici. La frequentazione delle grotte può però essere effettuata anche titolo individuale e l'appello di queste associazioni è di invitare tutti i frequentatori delle grotte ad un atto di responsabilità che li porti a rinunciare per quanto possibile alle consuete escursioni almeno finché questa emergenza non sarà terminata.

«Chiaramente non è nostra intenzione promulgare divieti, cosa che a nessuno di noi compete, ma puntiamo semplicemente ad una responsabilizzazione dei gruppi grotte e dei singoli speleologi - aggiungono gli scriventi - Un invito a meditare sulle criticità già evidenziate a cui si aggiunge la problematica di una possibile richiesta di soccorso in ambiente ipogeo a cui il Cnsas, come partner del servizio Suem 118 regionale, è tenuto a rispondere nei tempi e nei modi stabiliti dalle convenzioni in essere»

Ogni richiesta di soccorso, infatti, potrebbe creare grossi problemi alla struttura sanitaria regionale già messa a dura prova dalla situazione emergenziale attuale che ha ben altre criticità a cui fare fronte. «Noi come Cnsas, Cai, Fsv ci siamo e siamo qui per fare insieme la nostra parte, convinti che questa emergenza passerà e ci consentirà di ritornare a godere della bellezza delle nostre grotte e dell'emozione di esplorarle».