"Vicenza nel cuore”, fotografie d'amore in tre luoghi della città

Il rosso ed il cuore, simboli di passione e condivisione, sinonimi di amore, di legami importanti ed indissolubili. È ispirandosi a questi sentimenti che Vicenza for children, associazione vicentina che nasce dall’unione di forze di tante famiglie e di tanti volontari che offrono tempo, impegno, entusiasmo ed esperienza per stare al fianco dei bambini malati e sostenere le loro famiglie, propone ai cittadini un modo inedito di festeggiare l’amore, in tutte le sue sfaccettature, in occasione di alcune ricorrenze entrate a far parte della tradizione.

Fino al 12 maggio, in un periodo che abbraccia le feste di San Valentino, del Papà e della Mamma, Vicenza for children e Radio Vicenza, con la collaborazione del Comune di Vicenza, sempre in prima linea nel supportare le campagne di solidarietà dell’associazione benefica vicentina, propongono infatti alla città un "percorso dell’amore" che va sotto il nome di “Vicenza nel cuore”.

Giovedì mattina il vicesindaco e assessore ai servizi sociali e la presidente di Vicenza for children hanno illustrato l'iniziativa in piazza Matteotti, una delle piazze che faranno da scenografia alla campagna.

“Con la festa degli innamorati – ha dichiarato la presidente di Vicenza for children - lanciamo questa nuova iniziativa che proseguirà fino alle feste del Papà e della Mamma. Per l'occasione sono state realizzate delle cornici a forma di cuore: tre grandi fisse, installate in suggestivi luoghi di Vicenza, e due più piccole itineranti, che gireranno nella provincia in occasione di eventi di Vicenza for children e di Radio Vicenza. Vorremmo che tutti i vicentini, ma anche i turisti di passaggio nel nostro territorio, oltre a condividere sui social le proprie foto scattate utilizzando queste installazioni, condividessero che cos'è l'amore per loro aderendo così a questo viaggio di Vicenza nel cuore”.

“Si tratta di un'altra meravigliosa iniziativa – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali - promossa da Vicenza for children, una realtà molto importante per la nostra città e per tutta la provincia. Da tempo il Comune di Vicenza, attraverso un protocollo d'intesa, si è impegnato a sostenerne le iniziative considerata la meritevole missione umanitaria e sociale. Sappiamo tutti che quando si ammala un bambino si “ammalano” anche tutti i componenti della famiglia e Vicenza for children offre un supporto, principalmente emotivo ed affettivo, sostenendo in maniera importante le famiglie offrendo qualcosa in più rispetto a quello che possono essere le cure sanitarie. In tre bellissime piazze della nostra città – ha proseguito il vicesindaco - ospiteremo tre grandi cornici a forma di cuore attraverso le quali vogliamo fare breccia nei cuori dei nostri concittadini suscitando le emozioni più belle della vita, perché l'amore è uno dei sentimenti più importanti. Invito i cittadini a venire in centro a scoprire questi cuori e a condividere i propri pensieri sull'amore”.

Tre grandi cornici a forma di cuore sono state infatti installate in altrettanti suggestive location del centro storico: piazza Matteotti, piazza dei Signori e piazza Castello. Si tratta di installazioni grandi due metri per due, ciascuna caratterizzata da una diversa frase d'amore, che tutti potranno utilizzare come scenografie per foto o selfie da postare sui social. Ai tre cuori fissi se ne aggiungono altri due più piccoli mobili che gireranno la provincia di Vicenza in occasione degli eventi di Vicenza for children e di Radio Vicenza.

Per partecipare alla campagna “Vicenza nel cuore”, i cittadini sono invitati a fotografarsi nei selfie frame e postare i propri scatti sui social, utilizzando gli hashtag #vicenzaforchildren e #radiovicenza, geolocalizzando la posizione della cornice e rispondendo alla domanda “Cos'è l'amore per te?”.

In alternativa sarà possibile inviare foto e risposta al numero 3891269257 (tramite sms o WhatsApp). Chi vorrà potrà anche trasmettere solo un messaggio senza immagine e rimanere anonimo.

Durante tutto il periodo dell'iniziativa le frasi sull'amore più belle saranno lette su Radio Vicenza (Fm 100.3) e tutti i giovedì anche in diretta, dalle 17.30 alle 18, alla presenza di vari ospiti che racconteranno la propria esperienza sull'amore.

Le foto postate sui principali social network con gli hashtag #vicenzaforchildren e #radiovicenza contribuiranno a veicolare l'importante attività di Vicenza for children a favore delle famiglie dei bambini ammalati.