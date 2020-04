Solidarietà, 173 famiglie cinesi si autotassano: donati oltre 7mila euro alla Protezione civile

Cerimonia al Torrione degli Alpini di Vicenza con alpini, volontari della Protezione civile Ana di Vicenza e Alpini sabato mattina, per la consegna di 7600 euro da parte della comunità cinese vicentina.

A guidare la piccola delegazione il medico Shaolin, specializzato in cura della colonna vertebrale Leo Chen. "Per noi questo é un gesto naturale - spiega il dottor Chen - per noi Vicenza é una seconda Patria, i nostri figli sono nati e crescono qui, frequentano le scuole italiane. Siamo vicini a chi soffre".

La donazione di sabato mattina é la seconda di cui si rende protagonista la comunità cinese che la settimana scorsa ha donato 10mila euro all'ospedale San Bortolo.

"La comunità cinese così operosa e bene educata spero sia di esempio per tutti quelli che arrivano in Italia da altre nazioni - commenta Joe Formaggio, consigliere regionale che ha coordinato i rapporti tra la comunità e le istituzioni - sono convinto che gesti come questi diano la misura di come una immigrazione ordinata porti sempre vantaggio per tutti".

A ricevere la donazione il presidente della sezione Ana di Vicenza "Monte Pasubio" Luciano Che robin. "Siamo veramente commosso e grati per questa donazione - spiega il presidente Cherobin - questa donazione verrà utilizzata dalla nostra Protezione civile che dall'inizio dell'emergenza Covid19 é costantemente impegnata h24 con circa cinquecento volontari. Dopo aver rimesso in funzione gli ospedali di Zevio e Monselice, e contribuito alla gestione del magazzino di Campiglio dei Berici ed ora distribuiamo spese e dispositivi di protezione individuale alle famiglie bisognose. Inoltre siamo impegnati nel montaggio dell'ospedale da campo a Schiavonia, dono del Qatar".

