Solidarietà ai tempi del Coronavirus, pane gratis a domicilio al quartiere Sant'Andrea

In tempi in cui la quotidinità è stata stravolta da una pandemia che sta mettendo in ginocchio un paese intero, nascono iniziative che rispondono ai bisogni dei cittadini e al tempo stesso scaldano il cuore.

E' il caso dell'iniziativa lanciata dai titolari e staff della pizzeria Ciao Ragazzi di Vicenza, quartiere Sant'Andrea, che ha deciso di regalare il pane agli anziani della zona, soggetti più colpiti dalle limitazioni del decreto contro la diffusione del contagio, e portarlo direttamente nelle loro case.

Il motivo? "Ci siamo resi conto che gli anziani qui intorno si lamentano di non poter uscire a compare nemmeno il pane - spiega il titolare - per cui io e mia moglie abbiamo deciso di portarlo noi non chidendo nulla".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gesto in risposta ad un quartiere, a due passi dal centro, dove ci sono una serie di esercizi commerciali ma manca un fornaio. Mancanza che al momento viene sopperita dall'arrivo di questa pizzeria d'asporto che ha deciso di spendersi per gli anziani che vivono in questo quartiere.