Melegatti dona 200 colombe pasquali per la solidarietà

L’associazione C.B. Montebello, gruppo di Protezione Civile aderente alla FIR-SER, ha ricevuto dall’azienda Melegatti di Verona una donazione di 200 colombe pasquali, le quali sono state devolute alla casa di riposo San Giovanni Battista di Montebello Vicentino, all’associazione “Teniamoci per mano” di Montebello Vicentino (che si occupa della spesa per persone in difficoltà), ai ragazzi diversamente abili dell’associazione “Noi come voi” di Montebello Vicentino, al Comune di Zermeghedo e al Gruppo solidarietà di Montecchio Maggiore – G.S.M (anch’esso impegnato nell’assistenza di famiglie in difficoltà”.

“Un grande grazie all’azienda Melegatti per la generosità, che permetterà di rendere per molte persone la Pasqua più felice e dolce, in questo difficile momento che stiamo vivendo”, sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Stefano Valente.

“In questo periodo di emergenza coronavirus molte persone si trovano ancora più in difficoltà rispetto a prima – spiega il sindaco Dino Magnabosco -. Questo gesto si inserisce nelle varie iniziative a loro sostegno”.

“Ringraziamo per la collaborazione nella distribuzione delle colombe gli O.S.S. Domiciliari del Comune di Montebello Vicentino”, afferma il presidente dell’associazione C.B. Montebello Costantin Ciorici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.