Smog, allerta rossa a Vicenza per le polveri sottili

Una coltre grigia soffoca Vicenza da ormai dieci giorni. E venerdì il livello di allarme in città passerà da arancione a rosso. Lo smog, nel cuore dell'inverno, si è accumulato sopra alla nostra provincia, creando disagi alla salute soprattutto per l'acutizzarsi di patologie legate alle vie respiratorie.

Le ultime piogge, che abbatterebbero le polveri sottili, sono cadute il 21 e 22 dicembre dello scorso anno. Quasi venti giorni che hanno fatto crescere l'inquinamento in maniera esponenziale. Ed è difficile fare previsioni sulle prossime precipitazioni. «Alta pressione e inversione termica quindi scarso o nullo rimescolamento dell'aria nei bassi strati si traducono nel superamento continuo dei limiti di Pm10 - spiega Marco Rabito di Serenissima Meteo - Nei prossimi tre giorni la concentrazione di polveri varierà di poco. Un lieve calo dopodomani poiché entra un po' di bora. Comunque un calo poco significativo».

La centralina del quartiere Italia giovedì ha sfiorato la definizione "pessima" della qualità dell'aria, ovvero livelli di concentrazione di polveri superiori a 100 µg/m3 (è arrivata a 94), coì come quella dei Ferrovieri, che ha toccato i 99 µg/m3. La qualità dell'aria è comunque "scadente", ossia superiore a 50 microgrammi al metro cubo d'aria, da dieci giorni consecutivi-

Il Comune di Vicenza ha quindi diramato il bollettino per l'allarme rosso. Se i giorni consecutivi di sforamento diventano infatti 10 (sulla base della verifica effettuata effettuata dall'Arpav il lunedì e giovedì sui dieci giorni precedenti) scatta il divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, per veicoli privati (Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4); veicoli commerciali ( Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3); motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE

Inoltre divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, per veicoli commerciali Diesel Euro 4 fino a cessato allarme comunicato da Arpav.