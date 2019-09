Rucco in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco: "Siete un'eccellenza"

“Siete un Corpo di eccellenza che deve essere sempre più valorizzato”. Queste le parole del sindaco di Vicenza Francesco Rucco rivolte ad una rappresentanza di Vigili del fuoco, in occasione della visita di cortesia del primo cittadino svoltasi lunedì mattina nella sede del comando di via Farini.

Il sindaco è stato accolto dal comandante provinciale Luigi Diaferio con cui ha visitato la sede, soffermandosi davanti ai mezzi di soccorso e con il personale di sala operativa. Rucco ha poi salutato una rappresentanza del personale operativo e amministrativo riunitosi nella sala convegno del comando. Presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’associazione nazionale Vigili del fuoco.

Il sindaco ha ringraziato il personale per il soccorso prestato giornalmente ai cittadini e rivolgendosi all’assemblea ha parlato di aprire un confronto per individuare un’eventuale area per la nuova sede dei Vigili del fuoco, come già si sta facendo con la Polizia di Stato.

Ha inoltre espresso l’auspicio di una sempre maggior collaborazione con la Polizia locale e una proficua cooperazione nella formazione della sicurezza, da allargare ai propri dipendenti delle scuole comunali, attraverso il personale dell’associazione nazionale Vigili del fuoco.