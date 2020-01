Silvia e Valentina, gemelle da 110 e lode: laurea nello stesso giorno e con il massimo dei voti

In tutto e per tutto. Anche nello studio: vi raccontiamo la storia di Silvia e Valentina Candela, gemelle laureatisi lo stesso giorno e con lo stesso voto.

6 dicembre, Centro Congressi "A. Luciani" in via Forcellini a Padova: all'esterno dell'aula PL2 dodici laureandi in Ingegneria dei Materiali attendono il loro turno per la discussione della tesi. Ore 16: tocca a Silvia Candela, 24enne originaria di Breganze, con “Progettazione ad impatto di un musetto FSAE realizzato con struttura sandwich”.

L'esposizione fila via liscia, e alle 16.15 è il turno di Valentina Candela: anche lei ha 24 anni ed è di Breganze, espone senza alcuna titubanza la sua tesi intitolata “Realizzazione e caratterizzazione di una membrana ibrida per la costruzione di camere ventricolari di un cuore totale artificiale” e a sua volta esce dall'aula. Compiendo, una volta varcata la soglia, il gesto tanto atteso: l'abbraccio con Silvia, la laureanda entrata prima di lei. Ma soprattutto sua sorella: per la gioia di mamma Paola e papà Vincenzo le loro due figlie gemelle non solo hanno conseguito la laurea magistrale lo stesso giorno, ma anche con lo stesso voto, ovvero 110 e lode.

E a vederle sorridenti nella foto si nota non solo tutta la loro somiglianza, ma anche (e soprattutto) la loro grandissima felicità. Perché laurearsi col massimo dei voti non è facile, ma riuscirci a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra è davvero una storia da film...

fonte: Padovaoggi