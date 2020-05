Emergenza sicurezza: commercianti e cittadini si mobilitano, flash mob in piazza

L'emergenza coronavirus non ferma la protesta e i problemi della città. Ne sanno qualcosa i cittadini e commercianti (crca un centinaio) che sabato mattina si sono dati appuntamento in piazza Biade a Vicenza e in maniera composta, e nel rispetto della distanza sociale, hanno dato vita ad un flash mob.

Il motivo che li ha portati a mobilitarsi è la questione sicurezza a seguito degli ultimi episodi di violenza verificatesi in città. Presenti i comitati cittadini di piazza Castello, via Firenze e san Giuseppe ognuno col proprio cartello in vista.

Un messaggio importante, rivolto a tutte le istituzioni, che è terminato dopo 15 minuti in un applauso fragoroso che ha coinvolto anche i passanti.