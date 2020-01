Presepe sfregiato, concittadina regala il Gesù Bambino:"Raggio di luce per la comunità"

"Grazie alla bontà della nostra concittadina Margherita Parolin che ha fatto dono alla Associazione Sub Vicum della nuova statua del Bambin Gesù", il sindaco di Sovizzo Paolo Garbin ringrazia pubblicamente la signora che in queste ore ha fatto una donazione importante per la comunità dopo lo sfregio del presepe realizzato davanti al centro anziani di piazza Manzoni avvenuto nei giorni scorsi.

"Siamo felicissimi di dare questa notizia - continua il primo cittadino - un vero Raggio di Luce, per la nostra comunità e per tutti coloro che credono e non nel significato che porta con sé l'immagine sacra a pochi giorni dall'arrivo dei Re Magi". Il primo cittadino ha quindi voluto rendere omaggio alla signora Parolin attraverso la sua pagina Facebook.

Dei vandali che nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto scempio nel presepe ancora non si conosce l'identità ma il primo cittadino ha fatto presente come grazie alle telecamere :"spero arriveremo a identificare i responsabili".

Non è la prima volta che il presepe viene preso di mira. Già lo scorso anno degli sconosciuti hanno compiuto il medesimo gesto, decapitando la testa del Gesù Bambino e lasciando a terra il corpo fatto a pezzi. In quell'occasione non era stata fatta nessuna denuncia.