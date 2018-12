Sesso e disabili: Vicenza tra le prime in Italia per escort disponibili

Vicenza non è solo tra le provincia italiane con più escort ma anche tra quelle con più professioniste disposte a relazionarsi con persone portatrici di disabilità. Lo rende noto Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa che ha dato la possibilità a permettere di cercare solo escort disponibili ad incontrare disabili.

Quello della sessualità in relazione all'handicap è un tema che in Italia si schianta ancora contro il muro della morale, nonostante ci siano almeno 4 milioni di persone che nel nostro paese sono portatori di disabilità. In altri parti di Europa, soprattutto nelle latitudini nord-ovest li chiamano "servizi di assistenza sessuale per i disabili” e riconoscono attivamente il diritto di ogni essere umano ad avere una vita sessuale. In Italia, nonostante un progetto di legge presentato nel 2104 e l'istituzione di corsi specifici, la professione di "assistente sessuale" non è ancora riconosciuta e comunque il servizio non prevederebbe un rapporto completo, limitandosi all'autoerotismo.

I NUMERI A VICENZA

Per gli incontri sessuali e non, ci sono delle escort che, grazie a un sito dedicato, possono essere contattate per un appuntamento che non discrimina la situazione psico-fisica del richiedente. Non tutte le professioniste sono infatti d'accordo a relazionarsi con persone portatrici di handicap ma con un motore di ricerca, presente all'interno del portale, si possono individuare quelle disposte. Le escort operanti a Vicenza disponibili ad accogliere o visitare utenti disabili sono 48 e - dopo Roma, Milano e Varese - la provincia berica è quella con più professioniste che hanno dato la loro adesione, oltre a essere la prima in Veneto. La città del Palladio risulta poi essere al primo posto e al 6° posto assoluto in Italia per escort ogni mille abitanti con 365 escort attive online, pari a 3,21 ogni 1.000 abitanti.

Da settembre 2018 Escort Advisor offre alle professioniste la possibilità di segnalare tramite il loro profilo e attraverso un apposito box la loro disposizione. Allo stesso modo gli utenti possono rapidamente filtrare le escort attrezzate a incontrare portatori di handicap, fra quelle iscritte ad Escort Advisor, tramite uno dei filtri avanzati di ricerca. «Una piccola innovazione che è nata dal riscontro di quanti utenti citavano le loro esigenze nelle recensioni di incontri con le professioniste, anche solo l'imbarazzo di dover chiedere al telefono la disponibilità ad un incontro può essere pesante», sottolinea Mike Morra, fondatore di Escort Advisor. Dai dati risulta che in Italia sono già 953 le escort in tutta Italia che hanno dato la loro disponibilità.

«IO ESCORT MA IN PRIMO PIANO C'È LA CURA DELLA PERSONA»

Tra loro Athena, 40enne che opera in provincia di Vicenza e che, per altri motivi, ha avuto già esperienze nel mondo della disabilità. «Per me è un fatto assolutamente normale accogliere queste persone, io metto in primo piano la cura dell'altro e il sesso è solo una componente - sottolinea la escort - una cura che ho d'altra parte ho sempre avuto».

Da quando due mesi fa il servizio di adesione è stato reso disponibile sul sito Athena ha ricevuto solo una chiamata ma poi l'interessato alla fine ha rinunciato al servizio. «Credo ci sia molta paura e vergogna dovuta principalmente a un fatto culturale e alla religione cattolica - conclude la donna - ma questo aspetto è molto sottovalutato, ogni persona ha diritto a vivere la propria sessualità e sarebbe ora di rompere le barriere di tutta questa ipocrisia che circonda questo aspetto»