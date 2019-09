Scuola, prima campanella per oltre 100mila studenti ma è emergenza insegnanti

Sono 104.531 gli studenti vicentini che mercoledì mattina hanno fatto il loro rientro in aula o hanno varcato la porta della scuola statale dell'obbligo per la prima volta. Nello specifico, 38.135 sono gli studenti della primaria, 25.505 quelli della secondaria di I° grado e 40.891 quelli della secondaria di II° grado. A questi si aggiungono gli 8.210 della scuola dell'infanzia.

Secondo i dati diffusi dal Miur, relativi all'anno scolastico appena iniziato, la provincia berica è la prima in Veneto per numero di alunni iscritti nelle scuole statali. Gli studenti vicentini rappresentano infatti il 19,2% degli studenti presenti in Regione.

Se si guarda alle scuole paritarie invece, gli studenti vicentini sono 3.605 per quanto riguarda primaria e secondaria di I° e II° grado. La fetta più importante, in termini numerici, è relativa all'infanzia con 13.073 alunni. Rispetto all'anno precedente però si verifica un decremento pari a -1.142 alunni. La media per classe è di 21,1 alunni per un totale di 5.352 alunni totali.

Se si guardano i dati relativi alle cattedre invece, quello che balza agli occhi è il numero dei posti vacanti ad anno scolastico iniziato e la più parte è relativa agli insegnanti di sostegno. Sempre in chiave vicentina, i posti del personale docente nelle scuole statali è di 9.207 (dall'infanzia alla scuola secondaria di II°): 276 i posti di diritto (ovvero la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste), 53 quelli di fatto (l’organico che consente realmente all’inizio dell’anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi). Per quanto riguarda il sostegno sono 88 i posti previsti nella provincia vicentina.