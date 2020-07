Eccidio di Schio, 75 anni dopo: corteo antifascista e polizia arrivano allo scontro

"L’Eccidio di Schio è una pagina di storia nazionale di cui avere vergogna", scriveva nella sua pagina Faceboook l'assessore regionale Elena Donazzan nel tardo pomeriggio di martedì mentre con Alex Cioni ed alcuni giovani veniva accompagnata a deporre un mazzo di fiori in ricordo delle vittime.

"Il 7 luglio 1945, ben oltre la fine della seconda guerra mondiale, 54 persone vennero barbaramente assassinate dai partigiani nelle carceri di Schio, e altre 4 uccise a roncolate a Pedescala - continua Donazzan - Operai, casalinghe, impiegati... fascisti o parenti di fascisti. I partigiani, autori del massacro, autoassolti dalla storiografia ufficiale che qui ha tentato di far scendere il silenzio. Ma la storia resta un fatto, ed il fatto è che queste persone vennero assassinate dai partigiani a guerra finita. Il perdono è un fatto personale, e io non giudico i familiari: non so cosa avrei fatto io se fosse stato ucciso mio padre, il mio fidanzato, mio marito, mia figlia...".

In quella stessa piazza dove l'assessore ricordava il dramma di 75 anni fa, veniva autorizzata una manifestazione indetta da Schio Antifascista: "Determinati a impedire la parata dell'ultra destra si sono ritrovate davanti al Duomo per ribadire l'opposizione a ogni forma di odio e di intolleranza".

Di lì a poco, il corteo antifascista, non intenzionato ad indietreggiare è stato caricato dalla polizia come documentano le immagini diffuse attraverso i social. Nello scontro sarebbero volate bottiglie e fumogeni ed un agente sarebbe rimasto ferito. Dopo i tafferugli il corteo si è spostato sotto il Comune per "denunciare questo vergognoso fatto e a chiedere le immediate dimissioni di Alex Cioni promotore di questo scempio, e dell'assessore Donazzan presente alla commemorazione e che da anni legittima ogni parata nazifascista".

"La città di Schio ha dovuto assistere all’ennesima vergognosa manifestazione nel giorno dell'anniversario dell'eccidio - ha dichiarato il consigliere comunale di centrodestra Alex Cioni - Una manifestazione per altro sostenuta anche dai due consiglieri comunali di Coalizione civica, culminata a fine serata in tafferugli con la polizia. Una brutta pagina scritta ancora una volta dalle sinistre che si definiscono democratiche e pacifiste, mentre la parte migliore della città stava partecipando al rito religioso di concordia e riconciliazione promosso dai parenti delle vittime, congiuntamente alle autorità civili e militari".

"Che a scatenare la rabbia dei manifestanti sia stata le deposizione dei fiori alle ex carceri da parte dell’assessore regionale Elena Donazzan, dal sottoscritto e dal già deputato Giorgio Conte, assieme ai tanti che hanno partecipato alla messa, la dice lunga sul tasso di stupidità delle sinistre che si è manifestata ancora una volta nella gratuita violenza di piazza - conclude Cioni - Oggi è ancora più chiaro di chi è la responsabilità della massiccia presenza di forze dell'ordine in città e chi sono coloro che si ostinano a riportare ogni 7 luglio indietro le lancette dell'orologio. Per quanto ci riguarda, continueremo ad operare nel nome del superamento di queste tensioni per raggiungere una vera e sacrosanta riconciliazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.