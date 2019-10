Prelevata dal giardino e caricata in auto: "E' passato un mese! Rivogliamo la nostra Kelly"

E' trascorso quasi un mese, ma di Kelly nessuna traccia. Kelly è una setter inglese bianca nera di sette anni, molto legata ai suoi padroni Erika e Rinaldo che vivono a Torri di Quartesolo. Il 13 settembre scorso è sparita nel nulla. Grazie ad un post su Facebook, Erika e Rinaldo, hanno scoperto che la sparizione del loro cane potrebbe non essere un normale allontanamento.

"Ci sono arrivate tre segnalazioni da persone diverse!! Kelly è stata prelevata in via Marconi a Torri di Quartesolo e portata via da un'auto bianca!!!", scrive Erika in un post su Facebook. La donna ha denunciato la misteriosa sparizione a Polizia locale ed Ulss ma di Kelly non si sa ancora nulla.

Nonostante il tempo passi, i padroni di Kelly non si danno pervinti e, attraverso i social, lanciano un ultimo disperato appello: "è quasi passato un mese ma continuiamo a cercare! Deve tornare a casa...fa parte della famiglia e c'è una bimba che l'aspetta!!"