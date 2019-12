Addio a Vicariotto, storica maglia del Lane

Si è spento ieri a 88 anni Albano Vicariotto, storico giocatore biancorosso tra il 48 e il 50 con 42 presenze e 7 reti segnate, oltre che allenatore prima delle giovanili poi secondo di Berto Menti. Per molti anni è stato infine osservatore del club biancorosso.

Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore. La società LR Vicenza ha espresso ai suoi cari le più sentite condoglianze. Il presidente Pieraldo Dalle Carbonare, il vicepresidente Beppe Lelj, i consiglieri e i soci del Circolo Ex Biancorossi hanno comunicato che partecipano con commozione alla scomparsa di Albano Vicariotto.

«Grande uomo di calcio: giocatore, allenatore, osservatore, legato al Vicenza per gran parte della sua carriera. Il 27 novembre dell’anno scorso, la sua presenza alla rifondazione del Circolo, decano degli ex biancorossi - si legge in una nota del Circolo - era stata per tutti noi un segno di continuità con la storia della gloriosa ACV e una conferma dell’impegno a lavorare per tener viva una memoria ultracentenaria. Ora lavoreremo anche per rivalutare la figura e mantenere vivo e attuale il ricordo di Albano Vicariotto e di quanto ha fatto per i colori biancorossi. Siamo vicini alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e oggi non lo hanno più con loro»