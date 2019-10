Sciopero personale treni: disagi per i regionali

Weekend problematico per chi deve viaggiare in treno in Veneto. Con possibili corse sospese e orari dei treni che potranno subire variazioni per tutta la giornata di sabato e domenica. Le segreterie regionali Veneto dei sindacati FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA hanno infatti proclamato uno sciopero del personale mobile della Direzione Passeggeri Regionale Veneto di Trenitalia. L'agitazione si svolgerà dalle 21.00 di sabato 12 alle 21.00 di domenica 13 ottobre.

I treni a lunga percorrenza circoleranno regolarmente mentre per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, saranno salvaguardate le relazioni a maggiore traffico viaggiatori con possibili limitate modifiche al programma dei treni.

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. L'azienda invita i suoi clienti ad informarsi sugli appositi canali prima di intraprendere il viaggio.