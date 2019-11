vicenzasislega: le Sardine raggiungono quota 5mila nella piazza berica

"Siamo convinti che un’Italia più giusta può essere possibile grazie all’unione di migliaia di cittadini. Non è un gruppo di bandiera, si condividono idee, progetti, confronti e valori. Non sono ammessi: populismo, nazionalismi, omofobia, razzismo, sessismo, xenofobia, tutte le forme di fascismo". E' questo l'intento del gruppo nato a livello nazionale (contro la politica salviniana) e che la scorsa settimana ha fatto una sorta di invasione pacifica in piazza Maggiore a Bologna.

Nel capoluogo berico i promotori sono Cleto "Leo" Ciliberti e da Francesca Pozzan. L'intento del movimento è quello di "combattere questa politica", "di metterci la faccia", "di scendere in piazza", "perchè sono i giovani che devono lottare contro quello che non ci sta più bene".

Nei prossimi giorni, in quasi tutte le città d'Italia, scenderanno in piazza con una sardina perchè: "questo grande drago del populismo si sconfigge con il cervello", spiegano i fondatori del movimento.