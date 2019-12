Sanremo giovani: Thomas in finale, la rosa dei 10 finalisti è ora completa

Thomas Bocchimpani, in arte Thomas, cantante vicentino lanciato dal talent Mediaset Amici 16, ha conosciuto i 5 cantanti con i quali dovrà confrontarsi per accedere al festival della canzone italiana. Nella puntata di ItaliaSì andata in onda sabato, sono stati infatti resi noti i nomi degli altri 5 finalisti che insieme a Thomas, Fadi, Fasma, Leo Gassman e Marco Sentieri, accederanno alla finalissima in programma il prossimo 19 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo.

I 5 nuovi finalisti sono dunque Jefeo (altro ex Amici), che con la sua Un, Due, Tre Stella! ha battuto Giulia Mutti, il gruppo musicale Reclame ha conquistato un posto a discapito di Libero, Shari che ha cantato Stella ed ha vinto su Simona Severini, Avincola che ha superato Nico Arezzo e la band Eugenio in Via Di Gioia che con Tsunami ha avuto la meglio sul pisano Mike Baker.

Alla finale del prossimo 19 dicembre, questi 10 giovani finalisti si sfideranno al fine di ottenere i 5 posti messi a disposizione per loro nella sezione delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020. Gli altri 2 posti saranno invece assegnati tra gli artisti provenienti da Area Sanremo, mentre uno spetta di diritto a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.

Thomas si è presentato in questa avventura con il singolo di Thomas "Ne80", disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Google Play, Itunes e Apple Music). Sabato ha partecipato alla trasmissione #italiasì su #Rai1, e ha concorso in gara con altri 9 artisti del primo gruppo aspirante al palco di Sanremo.