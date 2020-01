Sanità Pubblica Alto Vicentino: nasce il comitato CSPAV

"La manifestazione del 16 novembre scorso, che ha portato più di 100 associazioni, partiti, cooperative e migliaia di cittadini in corteo all’ospedale Alto Vicentino, non è stato il capitolo finale ma un punto di partenza per un percorso di sensibilizzazione sulle problematiche della sanità pubblica nel nostro territorio", ad affermarlo sono i referenti del neonato Comitato Sanità Pubblica Alto Vicentino.

Fanno parte del movimento numerose associazioni, forze politiche, cooperative e privati cittadini che il 16 novembre hanno aderito alla manifestazione. "Gli scopi del comitato - che per comodità chiameremo CSPAV - sono molteplici - sottolineano - ascoltare le voci dei cittadini che stanno sperimentando difficoltà con liste d’attesa infinite, scarsità di posti disponibili per visite ed interventi e la perdita di servizi territoriali ; farsi portavoce degli stessi cittadini presso le istituzioni per chiedere soluzioni rapide e concrete; tenere informato il territorio sulla reale situazione della sanità pubblica nell’Alto Vicentino".

"Il CSPAV - precisano - ha già iniziato un lavoro di collaborazione con le istituzioni, a partire da un incontro con i sindaci del territorio che si terrà a fine gennaio. Inoltre ha già avuto occasione di far conoscere il suo operato tramite la partecipazione a un documentario video sul servizio sanitario pubblico, progetto del giornalista Rai Massimo Cirri che verrà trasmesso sulle reti nazionali in primavera".

Infine: "Il CSPAV comunicherà e sarà all’ascolto di tutti tramite l’indirizzo e-mail comitatosanitapubblicaav@gmail.com e la pagina Facebook facebook.com/cspaltovicentino . Le principali testate giornalistiche locali verranno tenute costantemente aggiornate sulle attività e i risultati del comitato".