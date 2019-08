Mezza del Brenta, Sammy Basso risponde presente: raccolta fondi per la Progeria

Testimonial di Bassano Città Europea dello Sport 2018, Sammy ha confermato la sua presenza sulla linea di partenza dell’anello del campo di atletica di Santa Croce, cuore dell’evento organizzato da Studio Rx assieme quest’anno ai Nico Runners. Non però un semplice intervento.

Sammy sarà presente con un nutrito gruppo di Amici nell’ambito dell’iniziativa lanciata sulle pagine di Facebook e Instagram e con hashtag #SammyRunsBrenta. Sulla scia del grande successo di partecipazione e mediatico ottenuto alla Maratona di Venezia nel 2016, verrà così riproposto il progetto volto a sensibilizzare il pubblico ed attraverso l’Onlus Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, raccogliere fondi per lo studio della sindrome di Hutchinson-Gilford (HGPS), meglio nota come Progeria, causa dell’invecchiamento precoce. Sammy percorrerà la Mezza distanza a bordo della ”joelette” spinta a turno dai suoi Amici, la speciale carrozzina è stata acquistata nel 2013 con dei fondi derivati proprio dalla Mezza del Brenta ed è oggi a disposizione di tutte le persone con disabilità.

Il progetto di solidarietà prevede un contributo interamente devoluto all’Associazione di Sammy dal gruppo di amici che corrono la 21 km e che indosseranno la maglia ufficiale dell’evento.

All’arrivo potrete unirvi al pranzo riservato con Sammy e i runners negli spazi della Casa delle Associazioni di via Rosmini solo previa prenotazione al costo di 15€/persona e ritiro del coupon presso i luoghi indicati.

Per info e prenotazioni: sammyrunsbrenta@gmail.com / Andrea Fontana 0424 77222 / Riccardo Zanolli 3663026982. Per i sostenitori sarà inoltre possibile prenotare e acquistare la t-shirt speciale dell’evento #SammyRunsBrenta. In zona arrivo, sarà presente lo stand dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso con la presenza dei volontari per informazioni e raccolta fondi.

In parallelo, per quanti si iscriveranno alla Mezza del Brenta tanto nella distanza della 21 km che della 10 km, sarà possibile donare all’atto dell’iscrizione 2 euro che verranno devoluti all’Associazione il tutto con pratica iscrizione online e pagamento elettronico. Tutte le info sono disponibili su www.mezzadelbrenta.it

L’iniziativa #SammyRunsBrenta sarà così una preziosa occasione di correre la Mezza del Brenta di Bassano al fianco di Sammy e dei suoi Amici, ma soprattutto stendere la mano alla solidarietà e alla ricerca scientifica.