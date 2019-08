Sammy Basso sul palco con Jova: «Ti voglio bene amico mio»:

Attimi di commozione al concerto di Jovanotti a Ferrara, presenti 28mila spettatori, quando mercoledì sul palco è salito Sammy Basso, il 23enne bassanese affetto da progeria, la malattia che l'ha colpito e che porta a un invecchiamento precoce. Una tappa dello "Jova Beach Party" che ha riempito di emozione il pubblico e i due protagonisti abbracciati sul palco.

Le foto, postate su Facebook da Sammy Basso e su Instagram da Lorenzo, che ha commentato: «Caro Sammy Basso l’applauso e l’energia di tutti gli amici nella spiaggia di #lidodegliestensi era tutto per te! Per me è sempre bello vederti e fare due chiacchiere! Quello che hai detto ieri ha emozionato tutti. Sei forte brother! Ti vogliamo bene. #jovabeachparty #sammybasso”», mostrano il profondo affetto che lega il cantante e il bassanese, che si sono conosciuti lo scorso anno a Milano. Immediata la replica di Sammy sulla sua pagina Facebook: «Grazie @lorenzojova, grazie amico mio, è stato un piacere stare insieme a te, chiacchierare un po’ insieme e sentirti esplodere d’energia sopra il palco!!! Grazie per le grandissime emozioni»