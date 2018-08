Il sigillo - 3 - Un morto che parla

L’uomo annusò i suoi guanti neri in pelle come fossero un feticcio. Sentiva ancora forte l’odore della polvere da sparo. Li guardò e li mise in un cassetto della sua scrivania. Era stato tutto perfetto: il rapimento dei due “pentiti”, il marchio lasciato sulle mani, il trasferimento fino a Campo Marzo, l’esecuzione e la bonifica dei loro abiti. Tutto senza fare troppo rumore, senza testimoni e senza incrociare qualche volante o qualche gazzella dei carabinieri. Il suo segreto era ancora nelle sue mani e in quelle dei suoi due uomini di fiducia.

Dei votati, dei fedeli al Sigillo e alle loro profumate paghe da “spazzini di morte”. Si alzò dalla sua poltrona bianca e guardò dalla finestra del suo lussuoso appartamento all’ultimo piano del grattacielo Everest, dove l’orizzonte si perdeva sulle case e sulla Basilica Palladiana. Era sua la città, senza che nessuno lo sapesse. Senza che si sospettasse nulla di chi fosse, di cosa facesse. Di quanto questa sua seconda identità fosse diversa da quella ufficiale. Era parte di qualcosa di più grande che gli aveva regalato tutto chiedendo in cambio solo l’anima. Poi prese la pistola che era dentro a un cassetto, la chiuse in una cassaforte a muro e uscì.

“Giacinto buongiorno “– disse Ruiz entrando nel reparto di medicina legale dell’ospedale San Bortolo – “ Non dirmi niente, anzi, dimmi tutto”

“Ruiz, va via da qua bocia (ragazzo). Non è aria. So cosa vuoi ma non posso dirti niente. Sono solo un infermiere, manda una richiesta scritta”

“Dai Giacinto, non fare il mona con me. Sai che non mi diranno niente se non la versione ufficiale. Sei ancora in debito con me, te la devo ricordare quella sera a Venezia? Ti ho salvato il culo dai cambisti di Felicetto. E ancora mi tratti così?”

“È una cosa grossa Ruiz, non è il solito incidente o una rapina finita male. Nessuno dice niente. Non so niente”

“Allora facciamo così, io vado al bar e ti aspetto lì. Se entro un’ora non sei arrivato vado via. Ma se non arrivi la prossima volta che ti vogliono buttare in canale li lascio fare. Dovresti smetterla con sto vizio delle roulette. Finisci male prima o poi”