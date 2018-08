Ristrutturazione ex scuola Laghetto, l'assessore: "Mancano i soldi per finire"

Gli assessori con delega alla partecipazione Matteo Tosetto e alla famiglia e alla comunità Silvia Maino si sono recati stamane in visita alla ex scuola elementare Laghetto, in via Lago di Pusiano, dove sono in corso i lavori di riqualificazione in chiave socio-culturale dello stabile, grazie ai fondi ottenuti con il Bando periferie.

Di fatto si è trattato del primo sopralluogo della nuova amministrazione nell’edificio dove gli interventi, iniziati a giugno, prevedono in particolare l’unione degli spazi esistenti mediante la demolizione di pareti per ricavare sale polifunzionali, ma anche, tra le altre cose, il riadattamento dei servizi igienici ad ogni piano, l’insonorizzazione per attività musicali e teatrali, la sostituzione degli infissi, per una spesa complessiva di 590 mila euro.

“Abbiamo voluto verificare di persona come procedono i lavori – spiega l’assessore Tosetto -, dal momento che ci erano stati segnalati ritardi rispetto al cronoprogramma. E in questo senso abbiamo ricevuto rassicurazioni dai tecnici comunali e dall’impresa che le opere saranno concluse entro fine anno. Tuttavia – osserva – il rischio è di ritrovarsi a fine anno con un contenitore vuoto, perché abbiamo scoperto che i quasi 600 mila euro stanziati non saranno sufficienti per rendere operativa la struttura, dal momento che mancano i fondi per l’acquisto degli arredi. Dovremo quindi trovare una soluzione”.

“Oltre a questo - aggiunge l’assessore Maino -, abbiamo anche appreso che in realtà il progetto non risponde alle indicazioni che erano state fornite alla precedente amministrazione dalle associazioni del territorio, di cui alcuni rappresentanti hanno partecipato stamane al sopralluogo. L’impressione infatti è che sia stato elaborato un progetto senza avere una chiara idea della destinazione dei locali, dal momento che sono previsti ampi saloni al posto di sale di dimensioni più piccole, come sarebbe stato richiesto dalle associazioni”.

I due assessori annunciano quindi l’intenzione di approfondire il percorso che è stato fatto e di convocare entro settembre tutte le realtà del territorio che hanno partecipato all’elaborazione del progetto.

“In questo modo – conclude Tosetto - vogliamo mappare le reali esigenze del quartiere e capire quali sono le attività che si intendono far partire nella ex scuola, così da definire al meglio un progetto socio-culturale per la gestione della struttura civica, quale punto di riferimento per i residenti di Laghetto e dei quartieri limitrofi”.