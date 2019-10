Se hai buoni voti a scuola, il patentino dello scooter te lo paga il Comune

Sono 112 gli alunni di Arzignano che beneficeranno dell’iniziativa promossa dall’assessorato alla sicurezza per il pagamento del patentino dello scooter, rivolta, però, solo a chi ha avuto un buon voto in condotta nella pagella scolastica.

Un requisito, quello del merito scolastico e della buona condotta, voluto dal sindaco e dall'assessore per trasmettere un messaggio educativo importante: viene premiato chi se lo merita e le regole vanno rispettate in strada come in classe.

I requisiti per la concessione del rimborso sono la residenza ad Arzignano, un'autocertificazione dei genitori che attesta l'aver sostenuto gli esami nell’anno 2018 per il conseguimento della patente AM e il conseguimento della licenza media nell’anno 2018/2019 con un voto di condotta meritevole come da indicazioni dell’Istituto Scolastico (requisito quest’ultimo, del quale se ne è ritenuta l’opportunità d’inclusione, al fine di infondere nei ragazzi il giusto valore del corretto comportamento, dapprima all’interno della scuola e poi in ogni ambito ed aspetto della vita e delle relazioni sociali, per il raggiungimento del proposito finale di sensibilizzare il senso civico dei giovani);

"In questo momento, dove bullismo e mancanza di educazione spesso sono le cause di spiacevoli episodi, come Comune vogliamo lanciare un messaggio positivo, basato sul merito e sul rispetto delle regole", spiega il sindaco Alessia Bevilacqua. "Rispettare le regole non solo nella strada, ma anche nella vita, in famiglia e nella scuola. Sicurezza stradale, Educazione e Merito, queste le parole d'ordine", conclude il vice sindaco Enrico Marcigaglia.